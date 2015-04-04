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السفارة المصرية فى جيبوتى تستقبل 38 مصريا قادمين من اليمن

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السفارة المصرية فى جيبوتى تستقبل 38 مصريا قادمين من اليمن السفارة المصرية فى جيبوتى تستقبل 38 مصريا قادمين من اليمن

أرشيفية

تواصل وزارة الخارجية وبعثاتها فى وجيبوتى وسلطنة عُمان جهودها لإعادة المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث استقبلت السفارة المصرية فى جيبوتى مجموعة مصرية مكونة من 38 مواطناً وصلوا إلى ميناء جيبوتى على متن احدي السفن التجارية حيث شرعت البعثة هناك فى ترتيب اجراءات منح تأشيرة دخول لهؤلاء المواطنين الى جيبوتى تمهيداً لإعادتهم الى ، كما عملت البعثة على توفير أماكن اعاشة مؤقتة إلى حين نقلهم الى البلاد وذلك برغم ازدحام أماكن الاعاشة المتوفرة نظراً لفرار العديد من الجنسيات من جحيم الحرب فى اليمن وضعف الامكانات المتاحة هناك.

وأكد المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي، أن خلية الأزمة المشكلة من أجهزة الوزارة والجهات المعنية بالدولة والخاصة بالأزمة فى اليمن تواصل عملها على مدار الساعة للتواصل مع المصريين فى اليمن والمساعدة فى اعادة الراغبين الى مصر.

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