ياسر برهامى ينجو من تصادم على صحراوى بنى سويف وإصابة 3من قيادات "السلفية"

نجا الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، وأصيب 3 من قيادات الدعوة وحزب النور فى الإسكندرية بعد تعرضهم لحادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف، وتم نقل اثنين منهما للمستشفى العام، وخرج أحدهما بعد تلقى العلاج اللازم، واستقبله دكتور شعبان عبدالعليم أمين الحزب، بالمحافظة فى منزله، كما تم نقل الثالث إلى مستشفى خاص بالمحافظة لخطورة حالته.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العقيد سامى توفيق، مدير شرطة النجدة، يفيد تلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أمام قرية أبوصالح بالطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى إصابة كل من علاء محمد متولى خليفة، وممدوح عبد السلام أبوبسيسة، ومصطفى صبرى محمد (خرج بعد علاجه)، جميعهم من قيادات الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين من تحريات المقدم محمد الخولى، رئيس مباحث مركز ناصر، أنه أثناء عودة الشيخ ياسر برهامى، وقيادات الدعوة، بعد حضور مؤتمر بمحافظة أسيوط، اصطدمت إحدى سيارتيهم بأخرى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الأول والثانى إلى مستشفى بنى سويف العام، أما الثالث فنقل لغرفة عناية مركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، لخطوة حالته، حيث أصيب بنزيف داخلى بالمخ.

الدعوة السلفية تواجه الإلحاد بالمؤتمرات.. وبرهامى: "بحيرى" يطعن فى الدين

>