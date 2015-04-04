وقفة احتجاجية بميدان الأوبرا للمطالبة بإصدار قوانين ضد العنف بالحيوان

نظم عدد من محبى الحيوانات وقفة احتجاجية، اليوم السبت، بميدان الأوبرا، للمطالبة بإصدار تشريعات وقوانين للحد من استخدام العنف ضد الحيوانات والتمثيل بها.

وقال يحيى محمود، أحد المشاركين فى الوقفة لـ"اليوم السابع"، توجد انتهاكات ضد الحيوانات فى حديقة الحيوان بالجيزة، كما تم رصد العديد من حالات تسميم الكلاب ببعض المناطق العمرانية الجديدة وشاركت فى الوقفة الناشطة دينا ذو الفقار، وقامت بغلق فمها وامتنعت عن الحديث.

وفى سياق متصل سادت حالة من الغضب وسط المواطنين المارة بالميدان وسائقى السيارات من تنظيم تلك الوقفة.

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