محافظ سوهاج يضبط "شيشة" فى مدرسة ابتدائية بجزيرة شندويل

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج صباح اليوم، مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة بقرية جزيرة شندويل، وقد لاحظ خلال جولته وجود عدد من العمال بإحدى الغرف المغلقة بالمدرسة يقومون بالتدخين باستخدام الشيشة ووجود تشوينات خشبية ومخلفات صلبة ودورات مياه غير نظيفة ووجود أغذية بأحد الغرف المغلقة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير محاضر "بيئة" و"أمن وسلامة وصحة مهنية".

كما تفقد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين والتى تلاحظ بها الاهتمام بالعملية التعليمية ووجود بعض الملاحظات البسيطة كوجود عدد من الطاولات والكراسى أعلى أحد التندات الموجودة بأحد الفصول بما يمثل خطرا على التلاميذ أسفل التنده، وقد كلف مدير المدرسة بإزالة هذه الطاولات والكراسى حرصا على سلامة الطلاب .

كما تفقد المحافظ وحدة جزيرة شندويل الاجتماعية وتلاحظ وجود شكوى من عدد من المواطنين بعدم اهتمام الموظفين بالوحدة بمشاكل المواطنين ووجود عدد من المعدات "ثلاجة" ودولاب به مهملات وتراكمات ورقية ووجود قاعة عرض بها تراكمات وأتربة ومهملة وغير مستغلة، وأوصى بتغيير طاقم العمل بالكامل داخل الوحدة.

كما تفقد أيضا مستشفى التكامل الصحى بجزيرة شندويل والذى يعانى من العديد من الشكاوى التى تتعلق بشراء الأدوية من خارج المستشفى وعدم وجود أى اهتمام بالمرضى ووجود أجهزة ومعدات طبية بكافة الغرف المغلقة بالأدوار ووجود أتربة عليها وعدم استعمالها، ووجود مخلفات وأتربة وأجهزة ملقاة على الأرض ووجود جهاز بعيادة الأسنان دون أى مستندات رسمية ووجود عدد من الأسلاك غير المعزولة بعدد من الغرف بالمستشفى، ووجود أحد موظفى الإسعاف يعمل بوظيفة رئيس حركة إسعاف جزيرة شندويل بأحد الأدوار وهو يرتدى "جلابية" أثناء القيام بعمله وعدم وجود تسجيل لتشخيص الحالات بكافة الأقسام بالمستشفى وخاصة قسم الأشعة، وعلى الفور قرر إحالة مسئولى مستشفى التكامل الصحى بسوهاج والمسئول عن المستشفى إلى النيابة العامة للتحقيق.

وخلال الجولة أكد محافظ الإقليم أن مدير أى منشأة لابد أن يكون لديه موهبة الإدارة الكافية للتخطيط للمنشأة على اعلى مستوى وتحمل المسئولية مشيرا إلى أنه لابد من الكف عن تعليق الأخطاء على شماعة الدولة فقد آن الأوان كى يصبح الجميع يداً واحدة ولابد من وجود مجالس الأمناء فى كافة المنشآت داخل المحافظة لتكريس مشاركة المجتمع المدنى فى متابعة ما يحدث .

وأضاف أن المدير الناجح هو من يتواصل مع المواطنين فالإمكانيات متوفرة ولكن تحتاج إلى الفكر الإدارى الذى يستطيع توظيف هذه الإمكانيات مشيرا إلى أنه سيسعى دائما إلى إقالة أى فرد يثبت فشله فى إدارة المنشأة من منصبه مهما كان.

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