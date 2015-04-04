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النائب العام يحيل 48 إخوانياً للمحاكمة بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف(تحديث)

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النائب العام يحيل 48 إخوانياً للمحاكمة بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف(تحديث) النائب العام يحيل 48 إخوانياً للمحاكمة بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف(تحديث)
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 48 متهماً من عناصر الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس التى وقعت بتاريخ 28 مارس 2014.
>وكلف النائب العام المستشار هشام بركات، الأجهزة الأمنية، بسرعة ضبط وإحضار 13 عضوا باللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، متهمين بالقضية وتقديمهم للجهات القضائية على خلفية إحالتهم للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى أحداث عين شمس التى وقعت بتاريخ 28 مارس 2014، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة مارى جورج.

جدير بالذكر أن المحالين وعددهم 48 متهما بينهم 35 محبوسا احتياطيا بقرارات النيابة العامة، وكلف الأجهزة الأمنية بضبط باقى المتهمين الهاربين البالغ عددهم 13 متهما.

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