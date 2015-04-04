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وصول 18 مصريا قادمين من اليمن إلى الحدود العمانية

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وصل 18 مصريًا جديدًا إلى سلطنة عمان قادمين من اليمن، عبر معبرى المزيونة وصرفيت أمس وفجر اليوم، وقالت الوزير المفوض رانيا البنا القائم بأعمال السفارة المصرية بمسقط، إنه خلال اليومين الماضيين تم استقبال وتسفير 27 مصريًا من مطار مسقط إلى مطار القاهرة، كما وصل أمس واليوم 18 مصريًا جارٍ تخليص إجراءات سفرهم.

اليوم السابع -4 -2015
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المستشار حازم حنفى يتحدث معهم

وأشارت الوزير مفوض رانيا البنا إلى أن هناك حرصا من جانب وزارة الخارجية المصرية على تسهيل عودة المصريين الراغبين فى العودة من اليمن، وباهتمام خاص من وزير الخارجية سامح شكرى يجرى التنسيق مع السلطات العمانية لحظة بلحظة لسرعة تسهيل عودة الراغبين من خلال المنافذ الحدودية (المزيونة وصرفيت).

وأضاف الوزير مفوض رانيا البنا "توجهت بعثة قنصلية من السفارة بقيادة المستشار حازم حنفى إلى مركز صرفيت الحدودى لمتابعة وتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المصريين العائدين من اليمن، ويتم ذلك بالتنسيق مع السلطات العمانية التى أبدات تجاوبًا كبيرًا فى التعاون مع عبر أراضيها خاصة وأن هناك علاقات قوية تربط بين مصر وسلطنة عمان".

اليوم السابع -4 -2015
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– المستشار حازم حنفى مع بعض المصريين القادمين اليوم

وأشارت الوزير مفوض رانيا البنا إلى أن البعثة القنصلية تقوم بالتنسيق مع مصر للطيران، وأبناء الجالية المصرية فى مسقط وصلالة وصرفيت والمزيونة على تسهيل عملية السفر، وقد استضاف بعض أبناء الجالية المصرية هناك لبعض المصريين العائدين فى منازلهم الخاصة.. وتوجد البعثة القنصلية حاليًا فى صرفيت من أجل استقبال وتسهيل الأوراق والإجراءات اللازمة.

اليوم السابع -4 -2015
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المستشار حازم حنفى فى استقبال القادمين عبر صرفيت صباح اليوم

جدير بالذكر أنه نظرًا لعدم وجود فنادق فى صرفيت قامت البعثة القنصلية بالتعاون مع أبناء الجالية المصرية هناك باستئجار منزل فى صرفيت لاستضافة العائدين على الحدود، حتى إنهاء إجراءات دخولهم بشكل رسمى من الجانب العمانى خاصة، أما المزيونة فيوجد بها فندق يستقبل المصريين العائدين من الحدود اليمنية.

اليوم السابع -4 -2015
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القادمون داخل المنزل الذى تم استئجاره


>وزير الخارجية يشكر سلطنة عمان لتسهيل عودة المصريين من اليمن
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مصر 365

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