استشارى أطفال: 7 نصائح ضرورية للتعامل مع الطفل المصاب بالجديرى المائى

الجديرى المائى

أعراض الإصابة بالجديرى المائى

نصائح وإرشادات ضرورية لمصاب بالجديرى المائى

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الجديرى المائى أحد الأمراض التى يصاب بها عدد لا بأس به من الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها الهواء الملوث.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الجديرى المائى هو عبارة عن الإصابة بفيروس الفاريسيلا والذى ينتقل من شخص لآخر بواسطة تنفس الهواء الملوث والرذاذ أو استعمال المتعلقات الشخصية للآخرين.>وأشارت د. نهى إلى أنه عادة ما يصاب الأطفال بالجديرى المائى عند بلوغهم عمر عام، كما يصاحبه ظهور بعض الأعراض وأهمها:>1) ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة.>2) شعور الطفل ببعض الألم بجسمه.>3) فقدان الشهية.>4) الشعور بالصداع على أن يعقب ذلك ظهور طفح جلدى فى صورة التهابات وبقع حمراء تنتشر بجميع أنحاء جسم الاطفال مثل لدغ الحشرات ثم بعض الفقاعات ثم يحدث لها جفاف وتظهر القشور.>ولذلك تنصح د. نهى الأمهات ببعض النصائح والإرشادات للتعامل مع طفلها المصاب بالجديرى المائى وأهمها:>1) يجب عزل الأطفال المصابين بالجديرى عن الأصحاء لتجنب العدوى.>2) يجب تغطية فم الطفل والأنف أثناء العطس أو السعال لتفادى انتقال العدوى.>3) تجنب استخدام متعلقات المريض مثل المناشف والملابس.>4) تجنب تواجد الأطفال المصابة بالجديرى المائى فى أماكن مزدحمة مثل المدارس.>5) استحمام الطفل بماء فاتر كل ثلاث ساعات مع تجفيف جسده بمنشفة ناعمة الملمس لمنع حدوث خدوش لسطح الجلد.>6) فى حالة ارتفاع درجة الحرارة الطفل عن درجة 39 يجب إعطاء الطفل دواءً خافضًا للحرارة.>7) إعطاء الطفل سوائل باردة والابتعاد عن تناول الأطعمة الحمضية والغنية بالأملاح.