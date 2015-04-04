دراسة أمريكية: تزايد الوفيات بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية عالميا

وفقا لدراسة جديدة، لا تزال وفيات القلب والأوعية الدموية العالمية فى ارتفاع على الرغم من المكاسب التى تحققت فى مجال الوقاية والعلاج.

ففى الوقت الذى سيتخطى فيه تعداد سكان العالم السبعة مليارات نسمة، سيزيد أعداد كبار السن، فإن أعداد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية آخذة فى الارتفاع، لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسبب الرئيسى للوفاة المبكرة فى العالم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض الدورة الدموية الأخرى.

وفى الوقت نفسه، يبدو أن الجهود المبذولة لمنع وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع الوفيات أبطأ من النمو الإجمالى للسكان.

وعلى الصعيد العالمى، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض والأوعية الدموية بنسبة 41% بين عامى 1990 و2013، لتقفز من 12,3 مليون حالة وفاة إلى 17,3 مليون حالة.

وفقا لتحليل البيانات من 188 دولة وخلال هذه الفترة، انخفضت معدلات الوفاة فى غضون فئات عمر محددة من قبل 39%، وكانت معدلات الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية ثابتة أو انخفضت فى كل منطقة من مناطق العالم باستثناء غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ.