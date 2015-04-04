السفير المصري في برلين يتسلم عدداً من القطع الأثرية المهربة

تسلَم السفير محمد حجازي سفير مصر في برلين عدد من التماثيل الأثرية المصرية من الدكتور فريدريك زيفريد مدير المتحف المصري في برلين، وذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه بمقر السفارة، وبحضور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وأعضاء السفارة المصرية، بالإضافة إلى لفيف من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

وكانت تلك القطع الأثرية معروضة للبيع في أحد أركان معرض للمشغولات الذهبية ببرلين بعدما تم تهريبها بشكل غير شرعي إلى ألمانيا، وبفضل التعاون المتميز مع الجهات المختصة بشرطة برلين قام مكتب التحقيقات الجنائية ببرلين بمصادرة هذه القطع في نفس اليوم من الجهة العارضة لها بالمعرض، وقد أثبت التقرير الفني لمدير المتحف المصري في برلين الدكتور Seyfried أن ثمان قطع من هذه القطع التي تم مصادراتها هي قطع تمائم مصرية أثرية، وتم تأكيد مرة أخرى أثناء عمليات الترميم على الأصل التاريخي لسبع من هذه القطع.

وقد ألقى السفير كلمة أشاد فيها بالتعاون المتميز الذي أبدته السلطات الألمانية ممثلة في المتحف المصري في برلين ومكتب التحقيقات الجنائية، مشيراً إلى أن حماية التراث الثقافي هو فائدة للجميع، وآملاً في استمرار التعاون مع السلطات الألمانية في هذا المجال، وكذلك النظر في إصدار التشريع الجديد الذي ييسر استرداد الآثار المهربة ويمنع الاتجار في الآثار المصرية بوصفها ميراث للإنسانية واجب الحفاظ عليه، وبما يتوافق مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي لعام 1970.