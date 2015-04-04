جنايات الجيزة تقرر حظر النشر في قضية «أجناد مصر» وتؤجلها لـ 19 إبريل

بدأت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الإرهابى “أجناد مصر”، في القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، بفض أحراز القضية.

وقامت المحكمة بفض الإحراز في حضور هيئة الدفاع، وتم فض أحراز المتهم “ياسر محمد خضير” الذي تبين احتوائها على موبايل، ومظروف بيج اللون خاص بالمتهم تبين بداخله أسطوانة مدمجة خاصة باعترافاته وكيفية أرتكابه لواقعة ميدان المحكمة بمصر الجديدة. كما تبين أن الإحراز تحتوى على حرز للمتهم “عبد الله السيد محمد” بداخله تحقيق الشخصية والرقم القومى ورخصة قيادة باسم المتهم صادرة من وحدة مرور ابشواى، واخرى من جامعة الأزهر تفيد بان المتهم بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية.

ويوجد ضمن الأحراز مظروف لونه بيج بداخله مضبوطات المتهم “سمير إبراهيم سعد” وهى عبارة عن 3 فيزا بنك باسم المتهم صادرة أحد البنوك، وكذلك مظروف بيج اللون بداخله صورة شخصية للمتهم الرابع، وكذلك صورة ضوئية خاصة بالوحدة السكنية رقم 22 بلوك بارض عزيز عزت بامبابة.

وطلب خالد المصرى المحامى وعضو هيئة الدفاع من المحكمة عرض بعض المتهمين الموكل عنهم على الطب الشرعى، وسماع شهود الإثبات، كما طلب الدفاع بيان الاصابات التي لحقت ببعض المتهمين. كما تبين وجود مظروف به أسطوانة مدمجة مقدمة من الشاهد “محمد إبراهيم فهمى”، وكذلك مظروف آخر بداخله المضبوطات ومستندات مضبوطة بمسكن المتهم “محمد كامل رمضان”.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم أجناد مصر لـ 19 إبريل وحظر النشر فى القضية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 20 من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.