بالصور: إبنة مايكل جاكسون تجد الحب

بعد تجاوزها مرحلة الاضطراب الشديد في حياتها، إثر رحيل والدها ملك البوب Michael Jackson، بدأت Paris Jackson تجد السعادة وهي حالياً مغرمة وتقيم علاقة عاطفية بشاب يدعى Chester Castellaw وهو لاعب Soccer يبلغ من العمر 18 عاماً.

ونقل موقع "Radar Online" عن مصدر مقرب جداً من عائلة Jackson قوله ان Paris ، التي قضت 18 شهراً في مركز إعادة تأهيل إثر محاولتها الانتحار، وجدت الحب أخيراً وبدأت مرحلة جديدة من حياتها.

وأضاف المصدر أن الشابة تقضي وقتاً طويلاً مع حبيبها ولا تفارقه أبداً، ومن المتوقع أن تتحول علاقتهما إلى جدية مع مرور الوقت.

وكشف أحد الأشخاص المقربين من الطرفين أن Chester شاب طيب وحساس ويعاملها بطريقة حسنة، كما أن العائلة ترحب بعلاقتهما خصوصاً وأنها لا تتوقف عن الحديث عنه مؤكدة انه توأم روحها.

يشار إلى أن جاكسون عادت مؤخراً من مركز إعادة التأهيل إلى المنزل الذي يسكنه Prince و Blanket مع جدتهم Katherine في كالاباساس بكاليفورنيا.

نجوم حاولوا الانتحار ولكن!