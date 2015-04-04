خالد الصاوي في المحكمة ليُدلي بـ "كلمة حق"

مُتقمّصاً شخصيّة القاضي الذي يحكم بين الناس بالعدل، يبدأ النجم خالد الصاوي بعد غد الأحد تقديم حلقات البرنامج الجديد "كلمة حق" على شاشة " MBCمصر".

يقوم خالد خلال البرنامج بالبحث في مشاكل المواطنين العاديين ممن لديهم قضايا قانونية حقيقية ومُتداولة أمام المحاكم، فيستمع إلى حجج الأطراف المُتنازعة من زواياها القانونية، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين المختلفين، قبل أن يُصدر حكمه النهائي مُستعيناً بخبرة قانونين ومتخصّصين.

ويظهر الصاوي خلال برنامج "كلمة حق"، مُرتدياً "روب" المحاماة الشهير.

وقد أبدى الصاوي سعادته الكبيرة بتجربته الأولى في تقديم البرامج عبر شاشة " MBCمصر"، وقال إن فكرة البرنامج مُختلفة ومميّزة وتهدف في الأساس إلى إيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل مواطنين عاديين بصورة بسيطة ومباشرة.

وتمنّى الصاوي نجاح البرنامج في التواصل مع قطاعات مُختلفة من المُشاهدين، حيث أكد أن الجميع سيُتابع الجُهد الكبير الذي بذله فريق عمل البرنامج في التواصل مع العدد الضخم من المشاكل والحالات التي رصدتها معدّته الصحافية شريهان نبيل