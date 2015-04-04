أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خالد الصاوي في المحكمة ليُدلي بـ "كلمة حق"

Google+ Print
خالد الصاوي في المحكمة ليُدلي بـ "كلمة حق" خالد الصاوي في المحكمة ليُدلي بـ "كلمة حق"

السبت 04-04-2015 13:26

مُتقمّصاً شخصيّة القاضي الذي يحكم بين الناس بالعدل، يبدأ النجم خالد الصاوي بعد غد الأحد تقديم حلقات البرنامج الجديد "كلمة حق" على شاشة " MBCمصر".
يقوم خالد خلال البرنامج بالبحث في مشاكل المواطنين العاديين ممن لديهم قضايا قانونية حقيقية ومُتداولة أمام المحاكم، فيستمع إلى حجج الأطراف المُتنازعة من زواياها القانونية، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين المختلفين، قبل أن يُصدر حكمه النهائي مُستعيناً بخبرة قانونين ومتخصّصين.
ويظهر الصاوي خلال برنامج "كلمة حق"، مُرتدياً "روب" المحاماة الشهير.
وقد أبدى الصاوي سعادته الكبيرة بتجربته الأولى في تقديم البرامج عبر شاشة " MBCمصر"، وقال إن فكرة البرنامج مُختلفة ومميّزة وتهدف في الأساس إلى إيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل مواطنين عاديين بصورة بسيطة ومباشرة.
وتمنّى الصاوي نجاح البرنامج في التواصل مع قطاعات مُختلفة من المُشاهدين، حيث أكد أن الجميع سيُتابع الجُهد الكبير الذي بذله فريق عمل البرنامج في التواصل مع العدد الضخم من المشاكل والحالات التي رصدتها معدّته الصحافية شريهان نبيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي