كريستين ستيوارت مدمَّرة بعد خطوبة روبرت باتينسون

بالرغم من خيانتها له مرات عديدة مع المخرج Rupert Sanders، لم تستطع النجمة العالمية Kristen Stewart نسيان علاقة الحبّ التي جمعتها لسنوات طويلة بالممثل Robert Pattinson.

اليوم، وبعد إعلان خطوبته على المغنية البريطانية Tahliah Barnett، المعروفة بـ fka twig، كشف مصدر مقرّب من Stewart البالغة من العمر 24 عاماً عن أنها تعيش صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تتوقّع أن تأخذ علاقة الثنائي منحى جدياً بهذه السرعة.

وأعلنت Kristen، التي لا تبتسم إلا في النوادر، أنّ أكثر ما فاجأها هو عرض Robert الزواج على Tahliah بعد علاقة استمرت 6 أشهر فقط، في حين أنّ علاقتها به دامت 4 سنوات ولم يُقدم على هذه الخطوة معها.

من جهتها، أعربت عائلة نجم سلسلة أفلام Twilight العالمية عن سعادتها بارتباطه بـ fka twig، وأكّدت أنها تسانده وتدعم قراره الصائب، مشيرة إلى أنها لم تتمنَّ يوماً أن تكون Kristen خطيبة ابنها بسبب تصرفاتها البشعة وشخصيتها غير القريبة من القلب، والتي لا تليق بأسلوب حياتهم.

يُشار إلى أنّ Robert Pattinson أعلن خطوبته منذ أيام قليلة، ويُخطط الثنائي حالياً لزفافهما المرتقب.

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