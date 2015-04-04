النيابة تطالب بأقصى عقوبة على مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»

طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بإرتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد أن تلت أمر الإحالة.

وقالت إن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

وأضافت: وقيام المتهمين الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.

فقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما نسب اليهم من تهب تلتها النيابة العامة .. فأنكروها جميعهم قائلين ” محصلش “