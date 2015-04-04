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العريفي : قرار تشكيل قوة عربية موحدة ينصر الأمة الإسلامية

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الداعية السعودى محمد العريفى

الداعية السعودى محمد العريفى

 

وجه الشيخ محمد العريفي  الداعية السعودي، رسالة إلى الإعلاميين في العالم العربي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصية “تويتر”.

وقال العريفي – في تغريدة له عبر “تويتر” – “كل إعلامي يتكلم لتفريق الأمة فيتتبع الزلات ينزغ بينها ينشر ما يُمزّق تآلفها فهو شيطان … “وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم””.

محمد العريفى

يذكر أن الشيخ العريفي قد أعلن دعمه لعملية “عاصفة الحزم” التي تشنها على جماعة “الحوثيين” في اليمن بمشاركة 9 دول عربية، وأعلن مساندته للجنود الذين يحاربون أنصار الحوثي مؤكداً أنهم مجاهدين في سبيل الله ولنصرة دينه، على حد قوله، كما أشاد بقرار جامعة الدول العربية بتشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة وأكد أن هذا القرار هو نصر للمظلومين وتطويراً للأمة وطريق العزة، حيث قال “اجتماع دول الخليج والدول العربية والإسلامية على رأيٍ واحد وقرار واحد نصرةً للمظلومين وتطويراً للأمة هو طريق العزة “ ولا تنازعوا فتفشلوا””.

 

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