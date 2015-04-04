متهم في قضية “أرض البياضية” يطلب التصالح

استمعت محكمة جنايات الجيزة، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد ، إلى طلبات دفاع المتهمين فى قضية “محمية جزيرة البياضية” بمحافظة الأقصر، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، وآخرين.

وطلب دفاع أحمد عبدالفتاح المتهم الثالث – من هيئة المحكمة، التصالح فى القضية، استنادًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2015، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الاجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر “ب” والمادة 22 مكرر “ه”، وذلك بناء على تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض.

ولم ينضم دفاع الدكتور يوسف والى المتهم الثانى وسعيد عبدالفتاح المتهم الرابع إلى طلب دفاع المتهم الثالث.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام