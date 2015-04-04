دراسة فنلندية:4 بيضات أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالسكر

أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول أربع بيضات أسبوعيا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بأكثر من الثلث.

ووجد الباحثون، من جامعة شرق فنلندا، أن استهلاك هذه الكمية من البيض مرتبط بخفض مخاطر هذا المرض، إلى جانب تقليل مستويات السكر فى الدم.

وحللت الدراسة، وفقا لصحيفة ديلى تلجراف البريطانية، العادات الغذائية لألفين و332 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين 42 و60 عاما، فوجدوا أن الذين يتناولون أربع بيضات أسبوعيا انخفضت لديهم فرص الإصابة بالسكر من النوع الثانى بنسبة 37% مقارنة بالذين يتناولون بيضة واحدة أسبوعيا.

وقال الباحثون إن هذا الرابط بين تناول أربع بيضات وخفض نسبة الإصابة بالسكر ظل قائما حتى مع الأخذ فى الاعتبار عوامل أخرى مثل النشاط البدنى ومؤشر كتلة الجسم والتدخين واستهلاك الفاكهة والخضروات.

وعزا الباحثون هذا الأمر إلى احتواء البيض على العديد من العناصر الغذائية التى يمكن أن تؤثر على ما يعرف بأيض الجلوكوز.

غير أن الباحثين أوضحوا أن استهلاك أكثر من 4 بيضات أسبوعيا لم يحقق أى منافع إضافية تذكر فى هذا المجال، كما أنهم حذروا الأشخاص المصابين بالفعل بمرض السكر من النوع الثانى من عدم زيادة حصتهم من البيض لأن ذلك يمكن أن يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب عند المصابين بالمرض.