7 فوائد للقرنفل أهمها يحد من إصابتك بالاكتئاب

القرنفل من أهم النباتات الرائعة التى لا يخلو منها بيت من البيوت، وهو يتصف بشكله المخروطى العجيب ورائحته النفاذة، وهو يستخدم أثناء الطهى أو كدواء لعلاج بعض الأمراض. نبذة عن أهمية القرنفل:

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>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إن القرنفل يحتوى على بعض العناصر والفيتامينات الهامة، كالحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم، والفيتامينات أ و ج و ك. فوائد القرنفل:

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>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان من استخدامه للقرنفل، ومنها:

>1- إذا كنت تشعر بالألم فى الأسنان يمكنك وضع واحدة منه فى مكان الألم، فهو يعمل كمسكن قوى له.

>2- يمكنك وضع 6 حبيبات من القرنفل فى كوب ماء والانتظار لمدة 12 ساعة على الأقل، ثم تناول المياه، حيث يعمل القرنفل بهذه الطريقة على تنظيف جسمك بأكمله، وأيضا يخلصك من الشعور بالألم فى مناطق الجسم المختلفة.

>3- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، ويحد من ارتفاعه.

>4- يحد من إصابتك بالاكتئاب.

>5- يساعدك فى الحصول على نوم هادئ ومريح.

>6- يعمل على تقوية القلب ويحد من الإصابة بأمراضه.

>7- يحافظ على صحة الكبد.

شبكةعيونالإخبارية

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