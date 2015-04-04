أخصائى: 7 فوائد للكمون منها تقليل خطر الإصابة بأورام الخصيتين

الكمّون

فوائد الكمون الصحية

موضوعات متعلقة:

- استشارى سمنة: الكمون يحد من الإصابة بالجلطات والسرطان

الكمون أحد الأعشاب الصحية والمفيدة والذى يفضل الكثير من السيدات إضافته أثناء إعداد الوجبات الرئيسة نظرًا لأنه يمنح الطعام نكهة ورائحة جيدة.>قال الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الكمون يعد من الأعشاب الرائعة التى يجهل الكثيرون فوائدها الصحية المثيرة، وخاصة فى علاج المشاكل الصحية المختلفة.>وأشار د. حماد إلى أنه من أبرز فوائد الكمون:>1) يعالج ألم البطن الناتج عن مشاكل عسر الهضم والتهابات المعدة.>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من انتفاخات المعدة.>3) مفيد للنساء خاصة خلال فترة الطمث من أجل تخفيف حدة المغص.>4) يساهم الكمون فى تقليل فرص الإصابة بأورام الخصيتين.>5) ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من حدوث تشنجات بالمعدة نظرًا لأنه يعمل على تهدئة أعصاب المعدة.>6) يضبط نسبة الكولسترول بالدم.>7) يساهم فى تحسين أداء جهاز المناعة.