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أخصائى: 7 فوائد للكمون منها تقليل خطر الإصابة بأورام الخصيتين

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أخصائى: 7 فوائد للكمون منها تقليل خطر الإصابة بأورام الخصيتين أخصائى: 7 فوائد للكمون منها تقليل خطر الإصابة بأورام الخصيتين
الكمون أحد الأعشاب الصحية والمفيدة والذى يفضل الكثير من السيدات إضافته أثناء إعداد الوجبات الرئيسة نظرًا لأنه يمنح الطعام نكهة ورائحة جيدة.

الكمّون


>قال الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الكمون يعد من الأعشاب الرائعة التى يجهل الكثيرون فوائدها الصحية المثيرة، وخاصة فى علاج المشاكل الصحية المختلفة.

فوائد الكمون الصحية


>وأشار د. حماد إلى أنه من أبرز فوائد الكمون:
>1) يعالج ألم البطن الناتج عن مشاكل عسر الهضم والتهابات المعدة.
>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من انتفاخات المعدة.
>3) مفيد للنساء خاصة خلال فترة الطمث من أجل تخفيف حدة المغص.
>4) يساهم الكمون فى تقليل فرص الإصابة بأورام الخصيتين.
>5) ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من حدوث تشنجات بالمعدة نظرًا لأنه يعمل على تهدئة أعصاب المعدة.
>6) يضبط نسبة الكولسترول بالدم.
>7) يساهم فى تحسين أداء جهاز المناعة.

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