دراسة فنلندية: تراجع ساعات النوم يزيد الاضطرابات المزاجية والكوابيس

تظهر الأبحاث الطبية الحديثة وجود صلة وثيقة بين صحة الإنسان والكوابيس، فقد وجد باحثون فلنديون أن أعراض الاكتئاب والأرق هى أقوى تنبؤ بإمكانية التعرض لكوابيس متكررة.

وقال "نيلسن المنوم" الباحث فى مركز علم الأعصاب الإدراكى فى جامعة "توركو" الفنلدنية، تعد هذه الدراسة الأكثر وضوحا حول العلاقة بين الكوابيس والاكتئاب، إلا أنها توضح أيضا العديد من التحليلات الأخرى التى تنطوى على الكوابيس والأسئلة لقياس مدى الرضاء عن الحياة والصحة.

وتشير النتائج إلى أن 3,9% من المشاركين فى الدراسة ذكروا تعرضهم لكوابيس متكررة خلال 30 يوما السابقة على الدراسة، بما فى ذلك 4,8% من النساء ونحو 2,9% من الرجال.

وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من كوابيس متكررة كانوا الأكثر عرضة بنسبة 28,4% للمعاناة من اكتئاب، و17,1% من الذين يعانون من الأرق المتكرر.

كما وجدت المزيد من التحليل أن أقوى عوامل الخطر المستقلة للكوابيس كانت الأرق، والإرهاق، وأعراض الاكتئاب وهى مواقف سلبية تجاه الذات.

وقد يحدث اضطراب الكابوس، عندما يتسبب الكابوس فى استغاثات متكررة أو انخفاض مستوى الأداء المهنى أو الاجتماعى.

وللدراسة، قام الفريق البحثى بتحليل بيانات عدد من المسوح المستقلة أجريت على عدد من السكان البالغين أجريت ما بين عامى 2007 -2012، حيث بلغ عدد المشاركين فى الدراسة، 13,922 بالغ، تراوحت أعمارهم ما بين 25-74 عاما، شكلت النساء نحو 53% من المشاركين.

وخلص الباحثون على أن الكوابيس قد تعد مؤشرا هاما ومبكرا لبدء المعاناة من الاكتئاب، وبالتالى له قيمة تشخيصية هامة غير مستغلة فى السابق.