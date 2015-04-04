القبض على شاب قتل "تاجر" بسبب خلافات بينهما فى باب الشعرية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على شاب لقتله "تاجر" داخل شقته بشارع باب البحر بمنطقة باب الشعرية، وذلك لخلافات بينهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية من الأهالى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة "حسين.م.م" 55 سنة تاجر، بشارع باب البحر، والمفرج عنه حديثا من السجن فى القضية رقم 347 لسنة 2015 الأزبكية فعل فاضح، ومسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنه يرتدى ملابسه كاملة به إصابات عبارة عن جرح ذبحى بالرقبة، وآخر بالخد الأيسر وانتقلت الأجهزة الفنية المعاونة فى حينه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد السلام.م.ع" 22 سنة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مللى، و4 طلقات من العيار، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 10200 جنيه، ودفتر إيصالات أمانة عليه آثار دماء، وعقد بيع سيارة بدون بيانات ملابس عليه دماء، وبمواجهته أقر بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .