تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين بسجن الاستئناف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم، تجديد حبس رقيب الشرطة المتهم بتقاضى رشوة من أحد أقارب المحبوسين، مقابل إدخال الأقراص المخدرة لهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد بأن رقيب شرطة يدعى "ا.خ" بسجن استئناف منطقة الدرب الأحمر، يتقاضى مبالغ مالية، مقابل إدخال ممنوعات للأفراد المحبوسين داخل غرف الحبس، وعلى الفور تم وضع خطة محددة للتحريات عن المتهم، والتى أكدت صحة تلك المعلومات .

وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة بأن رقيب الشرطة يقوم بالاشتراك مع المحبوس "م.ح" فى إدخال مخدر الهيروين، والأقراص المخدرة له أثناء فترة حبسه، نظير أموال، وبغرض الاتجار فيها داخل السجن، وبيعها للمساجين.

وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ارتكابه للواقعة، فأمرت نيابة الدرب الأحمر بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانونى.