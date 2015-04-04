بدء نظر قضية تنظيم أجناد مصر.. والدفاع: المتهمون تعرضوا للتعذيب

بدأت منذ قليل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور إسماعيل حفيظ رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية محمد السعيد نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم "أجناد مصر " الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، وذلك فور وصول المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام.

كما حضر أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم المحامى خالد المصرى، وقال الدفاع إن المتهمين من بينهم المتهم السابع سعد عبد ربه تعرضوا للتعذيب وتم تقديم شكاوى للنائب العام، وكذلك عرضه على الطب الشرعى.

ليطلب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات جميعا، واعترض القاضى على سماع شهود الإثبات جميعا، وطلب منه اختيار شهود إثبات وذكر أسماءهم تمهيدا لسماعهم.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 20 من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

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