إصابة أمينى شرطة بكسور فى حريق بشونة خشب بطنطا

أصيب أمينا شرطة بكسور أثناء مشاركتهما فى السيطرة على حريق هائل اندلع فى شونة خشب أمام وحدة قرية دفرة مركز طنطا، تمت السيطرة على النيران ونقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بشونة خشب بقرية دفرة أمام وحدة الإسعاف.

انتقلت 3 سيارات مطافى، وتمت السيطرة على النيران وأصيب خلال عمليات الإطفاء أمينا شرطة، وهما كل من نصر إبراهيم النجار بكسر بالفخذ، وياسر محمد حافظ من قوة الحماية المدنية بكسر باليد، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة ندب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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