ضبط ليبى بحوزته مليون و989 ألف دولار قبل تهريبها خارج البلاد بمنفذ السلوم

تمكنت الخدمات الأمنية بمنفذ السلوم البرى بمديرية أمن مطروح، من ضبط ليبى الجنسية أثناء قيادته سيارة نقل بمقطورة بداخلها مبلغ مليون و989 ألف دولار أمريكى أثناء محاولته تهريبها لخارج البلاد .

واعترف الليبى أن المبلغ خاص بليبى آخر، وأن السيارة ملك شخص "حدده" وطلبا منه توصيلها لشخص مُقيم بدولة ليبيا، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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