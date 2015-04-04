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القبض على مسئول محطة وقود باع1221لتر بنزين بالسوق السوداء فى حدائق القبة

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القبض على مسئول محطة وقود باع1221لتر بنزين بالسوق السوداء فى حدائق القبة القبض على مسئول محطة وقود باع1221لتر بنزين بالسوق السوداء فى حدائق القبة
نجح رجال شرطة فى ضبط مسئول محطة بنزين بحدائق القبة، لقيامه ببيع 1221 لتر بنزين بالسوق السوداء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين، مفادها قيام المسئول عن محطة بنزين بشارع بورسعيد بحدائق القبة بالتلاعب فى حصة بنزين 80 المدعم، وتم إعداد حملة استهدفت محطة البنزين.

وتمكنت القوات من ضبط "أبانوب.ف.أ" مسئول عن المحطة، وبالاطلاع على دفتر 21 بترول تبين أن رصيد بنزين 80 الدفترى 33950، وبأخذ قراءات المباع عن طريق طلمبات البيع كانت بإجمالى مباع 10471، وبقياس رصيد فعلى داخل التانكات بالمحطة كانت مجمعه 24700، وبذلك يكون المباع والموجود بالتانك35171 لترا، وعليه يكون فرق مقداره 1221 لتر بنزين 80 قام المتهم بالاتجار بها فى السوق السوداء محققا بذلك أرباح غير مشروعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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