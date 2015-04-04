ضبط 6 قطع أسلحة نارية دون ترخيص ومخالفات مرورية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عدد من المخالفات والسلاح غير المرخص، فى حملة أمنية مكبرة، شنتها مديرية أمن المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا بضبط 6 قطع أسلحة نارية دون ترخيص، عبارة عن مسدس وبندقيتين خرطوش و3 فِرَد محلية، بالإضافة إلى 9 طلقات نارية.

كما تم ضبط قضيتى مخدرات متنوعة، بالإضافة إلى ضبط متهم هارب من وقائع اقتحام المنشآت العامة والشرطية، وضبط 3 متهمين فى قضايا جنائية متنوعة من مشاجرة وإحداث عاهة مستديمة وسرقة، كما تمكنت الحملة من ضبط 1935 مخالفة مرورية و54 دراجة بخارية.