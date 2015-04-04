بالصور.. القبض على عاطل خطف سيارة وأصاب مواطنا بطلق نارى فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فجر اليوم عقب الدفع بكمين من نقطة شرطة الدويرات، برئاسة الرائد محمود رضا رئيس النقطة، وكمين آخر من وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بإشراف العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز، من إلقاء القبض على مسجل خطر قام باختطاف سيارة من الطريق الزراعى تحت تهديد السلاح، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته، مما نتج عنه إصابة أحد المواطنين.



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السيارة المبلغ باختطافها بعد استعادتها

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة بتلقى المركز بلاغا بقيام عدد من الأشخاص باستيقاف سيارة محملة بالبصل على مدخل مدينة سوهاج الجديدة بالطريق الصحراوى الغربى، والاستيلاء عليها وحمولتها تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار .

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موكة المسجل خطر الهارب من حكم بالمؤبد بعد القبض عليه

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بإشراف اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية، حيث تمكن الرائد محمود رضا رئيس نقطة شرطة الدويرات بالاشتراك مع الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز المنشأة والرائد أحمد الشورى معاون مباحث المركز من تحديد مكان السيارة، والتى اصطدمت بمركبة توك توك بالطريق وحال مشاهدة مرتكبى الواقعة لاذوا بالفرار، بينما قام حمادة م ع ع 26 عاما "وشهرته موكة" بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته، مما نتج عنه إصابة محمد ع خ عامل ويقيم بقرية الزوك دائرة المركز بطلق نارى بالقدم، تمت السيطرة على الموقف والقبض على المتهم والسلاح المستخدم.



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السلاح المستخدم فى الواقعة بعد ضبطه وعدد من الطلقات

وبفحص المتهم جنائيا تبين أنه مسجل شقى خطر تحت رقم 1098 فئة ج سرقات عامة وهارب من حكم بالمؤبد فى القضية رقم 272 جنايات أخميم ومطلوب فى عدد 16 قضية ما بين سرقة بالإكراه وخطف ومقاومة سلطات وحيازة سلاح نارى .

كما تم ضبط فرد روسى صناعة محلية وعدد من الطلقات وهاتف محمول، تبين أنه ملك قائد السيارة المبلغ بسرقتها، وذلك للاتصال به ومساومته على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة المسروقة، وتحرر عن ذلك محضر برقم 1548 مركز المنشأة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .