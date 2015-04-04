توقف حركة المرور إثر حادث تصادم سيارتين داخل نفق الأزهر

وقع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى داخل نفق الأزهر، منذ قليل، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من شارع صلاح سالم وفى طريقه إلى ميدان الأوبرا، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عنها.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بتوقف الحركة المرورية بنفق الأزهر، وعلى الفور أمر اللواء حمدى الحديدى مدير مرور القاهرة بدفع رجال المرور وسيارة ونش لرفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة.

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