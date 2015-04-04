الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": موكلى مثبت بأمر الإحالة هارب وهو "محبوس"

مع بداية جلسة محاكمة المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس طلب القاضى من ممثل النيابة إعداد مذكرة لمحاسبة مسئولى السجون، وذلك فى حالة عدم السماح لأسر ودفاع المتهمين من الزيارة عقب حصولهم على تصريح من المحكمة والنيابة.

وفى نفس السياق أثبت دفاع متهم بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" أمام محكمة جنايات القاهرة، أن موكله مثبت هارب بأمر الإحالة من قبل النيابة العامة، وهو محبوس على ذمة إحدى القضايا العسكرية بمعسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.

وبحسب إفادة الدفاع فإن المتهم، ويدعى"أحمد عزمى حسن" ليس هاربًا كما جاء بأمر الإحالة، فى حين أنه محبوس بالقضية الجنائية "العسكرية" رقم 369 لسنة 2013، وهو الأمر الذى استدعى المستشار حسن فريد لكى يلفت نظر النيابة العامة لإثبات ذلك الأمر، لاستدعاء المتهم المشار إليه بالجلسة المقبلة.

جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، منهم 140 متهما محبوسين، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى.

يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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