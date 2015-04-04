"مفرقعات الجيزة": انفجارا محيط قسم إمبابة ناتج عن زرع عبوتين بصندوق قمامة

قال العقيد هانى محمد مدير إدارة المفرقعات بالجيزة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن العبوتين التى انفجرتا بجوار مدرسة أحمد عرابى بالقرب من قسم إمبابة اليوم السبت، كانتا بداخل صندوق قمامة، وقبل وصول ارتكاز أمنى إلى المكان وقع الانفجار، ولم يسفر عن أى إصابات.

وأضاف مدير مكتب المفرقعات أن العبوتين كانتا عبارة عن ماسورتين بلاستيك وموصلتين بأسلاك وتايمر، وبمجرد وقوع الانفجار لم يتبق منهما سوى بقايا للعبوات، ونتج عنه بعض التلفيات، وتم عمل مسح كامل وتمشيط لمحط الانفجار، ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى، وانتقل المعمل الجنائى لتحديد المواد التى استخدمت فى تصنيع العبوات.