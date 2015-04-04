النيابة تأمر بحبس جزار 4 أيام لاتهامه ببيع لحوم فاسدة فى السيدة زينب

أمر إبراهيم زكرى وكيل نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد الأبرق، بحبس الجزار المتهم ببيع لحوم غير صالحة للاستعمال الآدمى بأحد محلات بمنطقة السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين، تفيد بقيام "وائل.أ. س"، صاحب محال للجزارة دائرة القسم شرطة السيدة زينب، بتخزين كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بثلاجة داخل أحد العقارات خلف المحل.

وبتقنين الإجراءات تمت مداهمة العقار، وضبط 5 أطنان و150 كيلو لحوم فاسدة، وزجاجتين بهما مادة حمراء اللون يتم وضعها على اللحوم الفاسدة لإعطائها اللون الطبيعى للحم.

وحرر المحضر اللازم للواقعة، وبمواجهة لرجال المباحث للمتهم بالمضبوطات اعترف، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أنه أمام النيابة أنكر ارتكاب التهمة المنسوبه إليه، فتم حبسه على ذمة التحقيقات.