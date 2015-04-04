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ضبط مسئول مخزن وقود قبل تهريبه 1010 لترات سولار للسوق السوداء فى باب الشعرية

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ضبط مسئول مخزن وقود قبل تهريبه 1010 لترات سولار للسوق السوداء فى باب الشعرية ضبط مسئول مخزن وقود قبل تهريبه 1010 لترات سولار للسوق السوداء فى باب الشعرية
ألقى رجال شرطة بالقاهرة، القبض على مسئول مخزن مواد بترولية بحوزته 1010 لترات سولار، لبيعها بالسوق السوداء بباب الشعرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بالقاهرة، مفادها قيام مسئول عن مخزن مواد بترولية باب الشعرية بتجميع سولار مدعم وإعادة بيعه بالسوق السوداء، بتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إعداد حملة أمنية استهدفت مخزن المواد البترولية.

وتمكنت القوات من ضبط "عادل.ت.ك" مسئول عن المخزن، وذلك لتجميعه سولار مدعم وإعادة بيعة بالسوق السوداء بتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 1010 لترات سولار مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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