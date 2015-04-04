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الائتلاف السوري المعارض : مخيم اليرموك في وضع حرج وخطير

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الائتلاف السوري المعارض : مخيم اليرموك في وضع حرج وخطير الائتلاف السوري المعارض : مخيم اليرموك في وضع حرج وخطير

مخيم اليرموك

أكد سالم المسلط الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في وضع حرج وخطير للغاية.

وطالب الائتلاف الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالة الأونروا للتدخل العاجل وإجبار السورية على فتح ممر آمن لتأمين المدنيين، ومنع وقوع جرائم بحق سكان المخيم المحاصرين ما بين تنظيم الدولة الاسلامية والقوات السورية.

وقال المسلط في بيان له السبت إنه:”رداً على التقدم الذي يحققه ثوار سورية على مختلف الجبهات خلال الأشهر الماضية، كرر نظام الأسد خططه الإجرامية التي تضع المدنيين رهائن وضحايا لسياساته وألاعيبه مستهدفاً هذه المرة مخيم اليرموك بعد أن فرض على ساكنيه من الفلسطينيين السوريين معاناة شديدة، فعمد مؤخراً لإفساح المجال لعناصر ومجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي للوصول إلى المنطقة”.

وأضاف انه”في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه نظام الأسد على مخيم اليرموك بدمشق منذ قرابة 3 سنوات، ومع الأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون هناك، ورغم وجود عشرات الحواجز التابعة له؛ مرت تلك العناصر الإرهابية وتجاوزت كل تلك الحواجز ودخلت المنطقة”.

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