وزير خارجية اليمن: صالح هرب بطائرة إجلاء دبلوماسيين الى روسيا

كشف وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين أن هناك معلومات من الأرض مفادها هروب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر طائرة روسية، وصلت إلى مطار صنعاء لإجلاء الدبلوماسيين الروس، خصوصا أن الطائرة تأخرت في المطار 12 ساعة.

وقال ياسين أن قوات التحالف طمأنت الرئيس هادي على نجاح وصول المساعدات العسكرية إلى اللجان الشعبية في عدن، عبر الإنزال الجوي، خصوصا أن “عاصفة الحزم” قصفت 85 في المائة من مخازن الأسلحة.

وأوضح ياسين خلال لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط”، في مقر إقامته بالرياض، نشرته السبت ان “الحكومة الشرعية تنظر اليوم إلى عدن بنظرة المتفائل، خصوصا بعد التطمينات التي بشرتنا قوات التحالف عن وصول الإمداد العسكري للجان الشعبية التي استطاعت مقاومة مجموعات من الحوثيين في عدن”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، نحن لا نطالب بزحف القوات البرية بمعداتها ودباباتها إلى داخل اليمن، وإنما التدخل البري في مساعدة أبناء اللجان الشعبية بالسلاح حتى يستطيعوا مقاومة المتمردين الخارجين على شرعية الرئيس هادي”.

ولفت ياسين إلى أن نتائج قوات التحالف مثمرة جدا، حيث كان لدينا بنك من المعلومات عن مواقع مخازن الأسلحة في اليمن بعد استيلاء الحوثيين وصالح عليها، وجرى التخلص من أكثر من 85 في المائة منها، وتوقفت حركة الطيران التي كان الحوثيون يسيطرون عليها، بعد أن تمكنت قوات التحالف من السيطرة على الأجواء اليمنية، مؤكداأن هناك عددا كبيرا من القيادات في صفوف الحوثيين وأتباع صالح، تمت إصابتهم، وأصبحوا غير قادرين على الحركة.

وقال ياسين إن “صالح على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة، وهو من كان يمول التنظيم الإرهابي، ، مشيرا الى ان القاعدة تتحرك حسب رغبات الرئيس المخلوع″.

واضاف ان وفدا من الحوثيين ذهب إلى طهران لتوقيع اتفاقات كثيرة، من بينها تسيير رحلات جوية بين طهران وصنعاء، وان طهران وعدت بتزويد الحوثيين بكل ما يحتاجونه من المشتقات النفطية لمدة عام كامل مجانا، ودربت نحو 1500 من الحوثيين في مدينة قم الإيرانية لدى الحرس الثوري الإيراني.