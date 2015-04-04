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"حماية المستهلك" يحيل 15 قناة فضائية للنيابة بسبب الإعلانات المضللة

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"حماية المستهلك" يحيل 15 قناة فضائية للنيابة بسبب الإعلانات المضللة "حماية المستهلك" يحيل 15 قناة فضائية للنيابة بسبب الإعلانات المضللة
قرر جهاز حماية المستهلك إحالة 15 قناة فضائية للنيابة العامة، فى 27 قضية جديدة، بتهمة الإعلان المضلل، منها (دوللى سينما، ماجستيك سينما، المصارع، بيروت أفلام، دربكة أفلام، ليالى سينما، Cairo one tv، top movies، Wwe tv، الحلبة، ستار سينما 2، بيروت سينما، كايرو سينما، كايرو زمان، البيت بيتك سينما.

وقال جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، إن القنوات تعلن عن أدوية لعلاج السكر ومنشطات جنسية وشيشة إلكترونية وأدوات تخسيس مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وحذر الجهاز المواطنين من التعامل على منتجات (ماجستيك للتخسيس، VIP، فياجرا جل، جوجى ادفانس، Vigor Honey، رودى جل، الشيشة الإلكترونية، السر، Rok Rocket ، فيجور، قوة الحصان، صن برست، أقراص ابن سينا ديابتس، هيربال كريم) لخطورتها على الصحة العامة.

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مصر 365