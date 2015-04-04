التعليم: انفجار إمبابة أدى لتهشم زجاج مدرسة أحمد عرابى

أكدت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الانفجار الذى تم منذ قليل أمام مدرسة أحمد عرابى التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بإمبابة لم ينتج عنه أى خسائر بشرية تابعة للمدرسة، مشددة على أن المدرسة اليوم إجازة ولا تعمل.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحادث تسبب فى خسائر بالزجاج، موضحة أن عددا من ألواح الزجاج بالمدرسة سقطت من شدة الانفجار، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة إصلاحه اليوم قبل بدء الدراسة غد الأحد.