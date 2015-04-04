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محلب يترأس اليوم اجتماعى الخطة القومية للطرق والجامعة اليابانية

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محلب يترأس اليوم اجتماعى الخطة القومية للطرق والجامعة اليابانية محلب يترأس اليوم اجتماعى الخطة القومية للطرق والجامعة اليابانية
يترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا بشأن الخطة القومية للطرق ومتابعة ما تم تنفيذه بها، وعرض لتقرير وزير النقل حول ما تم تنفيذه بالخطة والطرق التى تم البدء فى تنفيذها.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن الجامعة اليابانية، والتى كان قد صدر قرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحيث تعتبر الجامعة المصرية اليابانية مرفقاً تعليمياً عاماً ذى طبيعة خاصة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تهدف للربح، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.


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