بدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه فى "القصور الرئاسية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة والذى أبدى استعداده للمرافعة من أول جلسة، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على مسامع المتهمين والحاضرين بالجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.

وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وصول مبارك ونجليه أكاديمية الشرطة لإعادة محاكمتهم فى "القصور الرئاسية"

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