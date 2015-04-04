بدء اجتماع متابعة تنفيذ الخطة القومية للطرق برئاسة محلب

بدأ منذ قليل اجتماع الخطة القومية للطرق برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وبحضور هانى ضاحى وزير النقل، وعدد من الجهات المعنية.

كان وزير النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضى، قد عرض تقريراً حول موقف شبكة الطرق القومية التى تنفذها وزارة النقل، ضمن المشروع القومى للطرق، موضحا أن عدد الطرق التى تنفذها الوزارة يبلغ 13 طريقاً، مقسمة إلى 22 مشروعاً، حيث يتم تقسيم بعض الطرق على أكثر من شركة منفذة.

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