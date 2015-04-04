6 أسباب تقلب نوع بشرك رأساً على عقب

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي مع مرور الوقت إلى تغير نوع بشرتك من العادية أو المختلطة إلى الدهنية مما يمنحك ملمساً دهنياً لامعاً، غنياً بالبثور والحبوب المزعجة.

وقد تساهم العوامل الوراثية المختلفة في تفاقم هذه المشكلة وزيادتها سوءً. فما هذه العوامل والتغييرات الجوية التي قد تغير نوع بشرتك، وكيف تتغلبين عليها! إليك الدليل التالي:

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1.تغيير المطهر :

إنّ عملية تغيير نوعية مطهر أو منظف البشرة الخاص بك بصورة مستمرة قد تشعرك بأنّ هذا الأمر يقلل من دهنية بشرتك، ولكنه على العكس تماماً. فهذا الأمر يعمل على زيادة إفراز البشرة للغدد الدهنية الموجودة بها. فعليك اختيار المظهر المناسب لبشرتك والحفاظ على استخدامه يوميّاً مع تغييره مرةً واحدةً كل 6 أشهر فقط.

2.المبالغة في استخدام منتجات العناية بالبشرة:

وذلك كغسل وجهك بالغسول أكثر من مرة في اليوم، وتقشير البشرة أكثر من مرتين أسبوعيّاً، فكل هذه الأعمال الروتينية قد تؤدي مع مرور الوقت إلى تحول بشرتك إلى البشرة الدهنية، نظراً لزيادة إفراز البشرة للدهون حتى تقوم بموازنة معادلة البشرة عن طريق ترطيب نفسها.

3.استخدام منتجات خاطئة للعناية بالبشرة:

إذا كانت لديك بشرة عادية ولكن تستخدمين دائماً منتجات خاصة بالبشرة الدهنية فأنت بذلك تؤذين بشرتك كثيرًا. لأنك تجردينها من الزيوت الطبيعية الموجودة بها. وكلما ستشعر بشرتك بالجفاف ستحاول مكافحته بإنتاج المزيد من الزيوت لحماية نفسها مما يؤدي إلى دهنيتها مع مرور الوقت.

4.تغيير الهرمونات الخاصة بك نتيجة الحمل والرضاعة: قد تتغير الهرمونات الخاصة بك مما يؤدي إلى دهنية بشرتك.

5.الإجهاد: وكذلك ينتج الجسم المزيد من هرمون ندروجين الذي يسبب زيادةً دهنيةً للبشرةً كلما شعرت بالإجهاد.

6.أشعة الشمس: وأخيراً فإنّ الشمس من أهم الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى دهنية البشرة وظهور حب الشباب.

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