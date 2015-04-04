اكتشفي العطر الذي يجعلك تحصلين على ثقة مَن حولك!

هل تعلمين أن عطرك يؤثر في اكتساب ثقة الناس أينما ذهبت؟

أكدت الدراسات أنّ الرائحة تتفاعل مع جسم الإنسان لتثير ردود فعل عاطفية، كما أنها تؤثر في المزاج، إذ يكفي أن نصل إلى حواس شخص ما، حتى نتمكّن من إقناعه بما نريد.

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•إذا كنت ترغبين في اكتساب ثقة شخص ما على الفور: تحتاجين إلى رائحة الخزامى. وفقاً لدراسة أجريت مركز أبحاث Frontiers Psychology، أظهرت النتائج أنّ الأشخاص الموجودين في غرف معطّرة بالخزامى كانوا أكثر ثقة من غيرهم.

•إذا كنت تريدين اكتساب الأصدقاء في العمل : ننصحك بعطور ترتكز على الزهور، إذ إن استخدام الروائح الزهرية يُساعد في إيجاد بيئة تفاعليّة اجتماعية إيجابية.

•إذا كنت تريدين أن تحصلي على إطلالة نقية: تحتاجين إلى روائح الليمون التي تمنحك الحيوية والانتعاش وتُشعر من حولك بالنقاء.

•إذا كنت تتميّزين بمزاج مرح وتريدين الحفاظ عليه: عليك تجربة رائحة خليط من النباتات الطبيعية مثل الزنبق، والياسمين، والوردة الدمشقية، والقزحية والفاوانيا، التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتمنح من حولك الاسترخاء.

•إذا كنت تريدين لفت انتباه زملائك في العمل: ننصحك بتجربة روائح البرتقال، أو الخزامى، أو القهوة أو عرق السوس التي تدفع الناس إلى الالتفات نحوك.

•إذا كنت تريدين تهدئة أعصاب من حولك، الجئي إلى العطور التي ترتكز على الفانيليا. خلال التجمعات العائلية، ننصحك بحرق شمعة معطّرة بالفانيليا، أو رشّ عطر برائحة الفانيليا لتعطير المكان، إذ إن هذه الرائحة تزيد من نسبة الفرح والاسترخاء.

والآن، لايُمكنك اختيار عطرك بشكل عشوائي، بل عليك تحديد هويتك الجمالية المرتبطة برائحتك التي ستعكس شخصيّتك وتؤثر في مَن حولك.

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