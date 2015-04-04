تسجيل ادنى معدل لوفيات حوادث المشاة في دبي منذ 20 عاماً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء الأعمال الإنشائية لتنفيذ سبعة جسور جديدة للمشاة في ستة شوارع بواقع جسرين في شارع بغداد، وجسر واحد في كل من شارع آل مكتوم وشارع الميناء وشارع عمّان، وشارع بني ياس، وشارع الرشيد، ويتوقع أن ينتهي العمل بها في النصف الأول من عام 2016، كما أعلنت الهيئة عن انجاز 22 جسراً للمشاة في عامي 2013 و2014، وبذلك سيرتفع عدد جسور المشاة إلى 107 جسور في منتصف عام 2016.

وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن تنفيذ جسور المشاة يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والموصلات على توفير وسائل انتقال أمنة للمشاة لعبور الطريق، مشيرا إلى أن الجسور الجديدة التي سيتم تنفيذها في عدد من المواقع الحيوية تم اختيارها بناءً على دراسات مرورية تعتمد على كثافة الحركة المرورية وعدد حوادث المشاة والوفيات، والحد الاقصى لسرعة الطريق، وعدد مسارات الطريق، وكثافة حركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة لأقرب معبر مشاة، وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة، إضافة للمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات، وفي المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس (النقاط السوداء).

وأوضح الطاير إن الهيئة انجزت في العامين الماضيين 22 جسراً للمشارة تم تنفيذها في عدد من المواقع الحيوية منها جسرين في شارع الشيخ محمد بن زايد، الأول بالقرب من سوق الخضار والثاني بالقرب من موقع سكن العمال في القصيص، وثلاثة جسور في شارع أم سقيم، وجسرين في كل من شارع الاصايل وشارع الخيل الأول، وجسر وأحد في كل من شارع الشيخ راشد وشارع السعادة، وشارع الميناء، وشارع الوحيدة، وشارع عمّان، وشارع الرشيد، وشارع المنخول، وشارع لطيفة بنت حمدان، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الخليج، وشارع الرباط، وجسر وأحد في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

انخفاض الوفيات

> وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 14 جسراً في 2006 إلى 74 جسراً في 2011، ليصل إلى 100 جسر في نهاية عام 2014، وسيرتفع العدد إلى 107 جسور في منتصف عام 2016، مؤكداً أن هذه الجسور ساهمت في تسجيل ادنى معدل لوفيات حوادث المشاة على طرق إمارة دبي منذ 20 سنة، حيث تشير الاحصائيات أن معدل الوفيات انخفض من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2007 إلى سبع وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2008، وواصل معدل الوفيات في الانخفاض ليصل إلى 2.3 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2010، ليسجل عام 2014 أفضل معدل في خفض وفيات حوادث المشاة وهو حالة وفاة واحدة لكل 100 ألف من السكان.

وأضاف الطاير إن جسور المشاة التي تم تنفيذها في خمسة طرق رئيسة هي شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع أم سقيم والرباط والأصايل والخيل الأول، ساهمت في تسجيل صفر وفيات بعد تركيب جسور المشاة في عامي 2013 و2014، مقارنة بسبع وفيات في تلك الطرق قبل تركيب جسور المشاة، فيما انخفض عدد الحوادث من 19 حادث إلى تسعة حوادث في نفس الموقع.

ودعا سعادة مطر الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

تعمل هيئة الطرق والمواصلات وفق معايير محددة لتصميم وإنشاء جسور المشاة في إمارة دبي وذلك من خلال القيام بدراسات مرورية تراعي الكثافة السكانية في المنطقة وسرعة الشارع والخدمات المقدمة على جانبي الطريق وعدد الحوادث المرورية، وبناءً على الحلول التي تخرج بها تلك الدراسات تتم ترجمتها في مشاريع فنية ومرورية قد تكون جسور للمشاة أو مناطق لعبور المشاة مزودة بإشارات ضوئية أو مطبات أو مهدئات للسرعة وغيرها.