ضبط 3 من كوادر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 2 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى وهما كل من:>عادل زكى القصاص 47 سنة، محام، ومقيم قرية الطود دائرة مركز كوم حمادة المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2752/2015 إدارى المركز "تحريض على التظاهر وأعمال العنف" وعبدالمحسن ربيع شيبوب 45 سنة حاصل على دبلوم ومقيم شارع أحمد عرابى بندر حوش عيسى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6108/2014 إدارى المركز "تحريض على التظاهر وأعمال العنف".

ومسعد عبد الغنى أحمد عمارة 49 سنة عامل زراعى ومقيم بندر حوش عيسى "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى". والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى: 6457، 6087/ 2014 إدارى مركز حوش عيسى تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الشركات التجارية الكائنة بالطريق الزراعى السريع القاهرة- الإسكندرية.

>كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط محمد ص. 33 سنة عاطل، عمرو ن.ع 29 سنة عامل زراعى، أحمد م.ع 34 سنة عاطل، حمادة محمد و.ا 27 سنة حاصل على ليسانس حقوق، عمرو أ.ر30 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الشركات التجارية الكائنة بالطريق الزراعى السريع (القاهرة / الإسكندرية) دائرة المحافظة بأسلوب التسلق وكسر الأقفال ليلاً وحمل الأسلحة النارية.

بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن مزاولة نشاطهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الثانى بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 تحمل رقم 14/ 92432 وعدد 4 طلقة من ذات العيار وبحوزة الرابع والخامس عدد 2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد 4 طلقة من ذات العيار وبحوزته الثالث طبنجة صوت 5 طلقات صوت، سكين، أجنتين حديديتين وحقيبة قماش جينز فارغة. وتحرر عن ذلك المحضر 6835/2015 جنح مركز إيتاى البارود.