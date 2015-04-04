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القبض على سائق "توك توك" بالمنوفية بتهمة التحرش جنسياً بطالبة

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القبض على سائق "توك توك" بالمنوفية بتهمة التحرش جنسياً بطالبة القبض على سائق "توك توك" بالمنوفية بتهمة التحرش جنسياً بطالبة
حررت ربة منزل بلاغاً، اتهمت فيه سائق توك توك بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالتحرش جنسيا بنجلتها أثناء استقلالها التوك توك رفقته.

البداية عندما تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد من قيام ش .ص .ا 36 عاما ربة منزل بتحرير بلاغا اتهمت فيه سالم ع،م، 23 عاما، سائق توك توك ومقيم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بالتحرش جنسيا بنجلتها ك .ج .س، طالبة، 15 عاما، أثناء استقلالها التوك توك رفقته.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه واتهم محررى البلاغ بالتعدى عليه بالضرب، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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