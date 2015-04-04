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تجديد حبس ضابط بواقعة قتل شقيقين فى السويس 15 يوما

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تجديد حبس ضابط بواقعة قتل شقيقين فى السويس 15 يوما تجديد حبس ضابط بواقعة قتل شقيقين فى السويس 15 يوما
أمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، صباح اليوم السبت، باستمرار حبس الضابط "حازم.ع" بتهمة القتل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بواقعة قتل شقيقين بضاحية عرب المعمل صباح يوم 5 يناير الماضى.

كانت أمرت النيابة فى 25 فبراير الماضى إخلاء سبيل ضابط شرطة ملازم أول يدعى "عبد الرحمن.ى" من سراى النيابة بعد ورود تحريات المباحث والجهات الأمنية، والتى أفادت بعدم تورطه فى جريمة قتل شقيقين بضاحية عرب المعمل صباح يوم 5 يناير الماضى، وأنه قام بإطلاق النار فى الهواء عقب وقوع الجريمة للفرار من الأهالى الذين تجمعوا عقب الحادث.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر 6 يناير الماضى بحبس الضابطين "عبد الرحمن.ى" و"حازم.ع" قائدى دوريتين بوحدة الانتشار السريع بإدارة قوات الأمن، ووجهت لهما النيابة تهمة قتل الشقيقين محمد وأحمد سعيد عمدا بعد رفضهما التوقف بالدراجة النارية التى كانا يستقلانها.

وأمرت نيابة السويس عقب ذلك بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية، واستمر تجديد حبسهما على ذمة القضية، وكشفت تحقيقات النيابة التى استمرت أكثر من 10 ساعات مع الضابطين أنهما طاردا الشقيقين المجنى عليهما مدة نصف شارع بشوارع وأزقة منطقة عرب المعمل، لاشتباههما فيهما لرفضهما التوقف بالدراجة النارية التى كانا يستقلانها ولم يستخدما أجهزة اللاسلكى الخاصة بالدوريتين الأمنيتين ولم يخطرا إدارة قوات الأمن التابعين لها، أو القيادات الأمنية بالمطاردة على غير المتبع أمنيا فى تلك الحالات.

وكشف تقرير الصفة التشريحية لجثمانى الشقيقين والذى تسلمته نيابة السويس 22 يناير أن المجنى عليه أحمد سعيد 23 سنة كان يستقل الدراجة النارية، خلف شقيقه محمد "26 سنة"، وأصيب الأول بطلقة بمؤخرة رأسه خرجت من الجبهة لتستقر فى رأس مؤخرة رأس محمد، وهو ما أحدث وفاتهما فى الحال.

كما كشفت معاينة الأسلحة المتحفظ عليها والخاصة بالضابطين أن المقذوف المستخرج من رأس المجنى عليه محمد مطابق لبصمة ماسورة إطلاق النار لسلاح الضابط حازم.
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