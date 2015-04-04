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النيابة تنتقل لمعاينة انفجار قنبلتى إمبابة وتطلب تحريات الأجهزة الأمنية

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النيابة تنتقل لمعاينة انفجار قنبلتى إمبابة وتطلب تحريات الأجهزة الأمنية النيابة تنتقل لمعاينة انفجار قنبلتى إمبابة وتطلب تحريات الأجهزة الأمنية
انتقل فريق من نيابة إمبابة، برئاسة المستشار علاء سمير، إلى موقع انفجار قنبلتين خلف مدرسة بمحيط قسم أمبابة لإجراء المعاينة، وطلب فريق النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وندب الأدلة الجنائية.

وكان قد سمع دوى انفجار عبوتين ناسفتين، بجوار مدرسة أحمد عرابى الابتدائية القريبة من قسم شرطة إمبابة بشارع النيل، ما أسفر عن تهشم زجاج المدرسة ولم يسفر الانفجار عن وقوع أى خسائر بشرية.
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