بدء نظر قضية "أنصار بيت المقدس" وغياب دفاع 47 متهما

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، منهم 140 متهما محبوسين، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى.

>وفور بدء انعقاد الجلسة، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع، أن 47 متهمًا بالدعوى لم يحضُر معهم محامون، قائلًا للدفاع: لكم مطلق الحرية سواء بالدفاع عن أولئك المتهمين، وإلا ستقوم المحكمة بندب محامين آخرين للتواجد معهم اعتبارًا من الجلسات المقبلة، ونبهت المحكمة على قوات الأمن المسئولة عن بوابات الدخول بالسماح لجميع المحامين بالدخول، واستمرت هيئة المحكمة فى إثبات حضور الدفاع .

يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.