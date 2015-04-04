مصرع الداعشي ذابح مقاتل البيشمرجة في أربيل

أكدت وكالة حماية أمن اقليم شمال العراق، مصرع عنصر داعش الذي ذبح المقاتل في البيشمرجة (جيش إقليم شمال العراق) هوجام سورجي (لديه 11 من الأبناء).

ولفتت الوكالة، في بيان لها، أن عنصر داعش المدعو “موفق أسعد اسكندر” الذي تولى ذبح هوجام ، لقي مصرعه في هجوم بحي القاهرة في الموصل، مشيرة أن “هذا الارهابي شارك في عمليات إرهابية لا تحصى”.

ولفت البيان أن اسكندر ينتمي لأكراد شمال العراق، وكان يقطن في بلدة بردرش التابعة لدهوك قبل انخراطه في صفوف داعش.

وكان هوجام وقع في الأسر بيد داعش خلال اشتباكات مع التنظيم، وقتل ذبحا بتاريخ 25 يناير المنصرم، وأثارت مشاهد ذبحه التي نشرها التنظيم، ردود فعل غاضبة في الإقليم.

جدير بالذكر أن رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، زار أسرة سورجي، وقدم لهم العزاء، وتعهد بالانتقام لمقتله.