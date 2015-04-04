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بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس وعدم حضور محامين مع 47 منهم

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بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس وعدم حضور محامين مع 47 منهم بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس وعدم حضور محامين مع 47 منهم

صورة أرشيفية

 

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لإرتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وفور بدء انعقاد الجلسة، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع ان 47 متهمًا بالدعوى لم يحضُر معهم محامون، قائلًا للدفاع: لكم مطلق الحرية سواء بالدفاع عن أولئك المتهمين، وإلا ستقوم المحكمة بندب محامين أخرين للتواجد معهم اعتبارًا من الجلسات المقبلة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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